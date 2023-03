El rey Carlos III retiró a su hijo Harry y a su esposa Meghan Markle, ahora instalados en Estados Unidos, el uso de Frogmore Cottage, su residencia en el Reino Unido, tras la publicación del polémico libro del príncipe, confirmó el miércoles un portavoz de la pareja.

“Podemos confirmar que se ha pedido al duque y a la duquesa de Sussex que abandonen su residencia en Frogmore Cottage”, dijo el portavoz, sin dar más detalles.

Los diarios The Sun y The Telegraph, que revelaron la información horas antes, dijeron que el Palacio de Buckingham envió “un aviso de expulsión” a la pareja. Ambos se fueron del Reino Unido en 2020 y desde entonces han multiplicado los ataques contra la familia real.

El rey Carlos de Gran Bretaña y el príncipe Harry, duque de Sussex, asisten al funeral de estado y entierro de la reina Isabel de Gran Bretaña, en Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. (Foto de HANNAH MCKAY / POOL / AFP) / HANNAH MCKAY

Por qué los quieren desalojar

Frogmore Cottage, una residencia de cinco habitaciones situada cerca del castillo de Windsor, al oeste de Londres, fue otorgada como residencia a los duques de Sussex por la reina Isabel II en 2018 como regalo de boda.

Las costosas obras de renovación que hizo la pareja, por más de 2,4 millones de dólares, financiadas con dinero público, causaron un escándalo y el príncipe Harry tuvo que devolver la suma.

La Casa Real británica anunció en enero que el príncipe Andrés debería abandonar el despacho y residencia que mantenía en el Palacio de Buckingham, así como una residencia más grande en Windsor, por orden de su hermano, el rey Carlos III.

En esta imagen de archivo, el príncipe Andrés de Gran Bretaña entra a la Capilla Real en Windsor tras el anuncio de la muerte de su padre, príncipe Felipe. (Steve Parsons/Pool Photo vía AP, archivo).

El anuncio se produjo casi un año después de que Andrés acordara un pago multimillonario a Virginia Giuffre, quien lo denunció por abuso sexual en las fiestas organizadas por el fallecido magnate Jeffrey Epstein cuando ella era menor de edad.

El príncipe Andrés fue retirado de sus funciones oficiales a raíz del escándalo. Además, la reina Isabel II le retiró sus títulos militares, y el duque de York también fue obligado a dejar sus funciones como representante de la Casa Real.

Según la prensa británica, el rey Carlos III tiene la intención de recortar el presupuesto asignado a su hermano Andrés, que recibe 249.000 libras esterlinas anuales (casi 300.000 dólares) y quien residía desde 2003 en el Royal Lodge, una mansión de 30 habitaciones en Windsor Great Park.

Frogmore Cottage, con diez habitaciones, será en el futuro su nueva residencia, detalló la prensa británica.

Según The Sun, Carlos III no ha propuesto una nueva residencia a los duques de Sussex, así que no tendrán residencia real durante sus contadas visitas al Reino Unido.

Esta decisión parece una represalia por la publicación a principios de año del libro de memorias “Spare” (“En la sombra”), en el que el hijo menor del monarca británico ajusta cuentas con su familia.

El príncipe Harry, duque de Sussex (izquierda) y Meghan, duquesa de Sussex (derecha) de Gran Bretaña llegan para ver los tributos florales a la reina Isabel II el 10 de septiembre de 2022, dos días después de su muerte. (Foto: Kirsty O'Connor / AFP). / KIRSTY O'CONNOR

El Palacio de Buckingham, contactado por la AFP, no quiso hacer ningún comentario sobre estas informaciones.

¿Cuál fue la reacción de Harry y Meghan?

Una fuente cercana a los duques de Sussex indicó al diario Telegraph que la decisión de negarles el uso de la vivienda que utilizan cuando viajan al Reino Unido “no ha sido bienvenida” por Harry y Meghan.

“Habían hecho de ese sitio su hogar”, indicó esa fuente, que recalcó que los príncipes ven esa residencia como “el único lugar seguro que queda para ellos” cuando visitan Reino Unido, después de que el Ministerio de Interior decidiera que no ofrecerá vigilancia policial a los duques al haber dejado de ser miembros activos de la familia real.