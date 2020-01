El anuncio de los duques de Sussex, Harry y Meghan, sigue copando las portadas de los tabloides británicos y buena parte de la prensa internacional. Su decisión de renunciar a ser miembros senior de la corona británica tomó por sorpresa tanto a la reina Isabel II como a los millones de usuarios en redes sociales que pudieron leer el comunicado.

Pero, ¿en qué grado afectará a la Casa Real británica las decisiones del príncipe que sirvió 10 años en el ejército y de su esposa, la exestrella de televisión estadounidense? ¿Se pueden trazar paralelos históricos con la situación actual? ¿Qué factores pudieron llevarlos a tomar la decisión? O, ¿cuál es el futuro de la familia real británica?

El historiador español especializado en monarquías Amadeo-Martín Rey y Cabieses fue consultado por El Comercio vía correo electrónico al respecto.

¿La decisión de los duques de Sussex es realmente un duro golpe a la corona o le suena más a una exageración de la opinión pública?

Quizás la forma en que se ha producido no ha sido la esperada. Sin embargo, considero que tratándose de un segundogénito y de su esposa, y no del Príncipe de Gales o del Duque de Cambridge, no es tan grave. El paso a un segundo plano del Duque de York y de los duques de Sussex no creo que vaya a afectar al futuro de la monarquía.

"Entendemos su deseo de llevar su propio camino, pero esos asuntos son complicados, por lo que llevarán su tiempo. Las conversaciones los Duques de Sussex están en una fase temprana", dice el comunicado emitido desde el Palacio de Buckingham tras conocerse la decisión de los duques. Según la prensa británica, la reina Isabel II estuvo "furiosa" por la decisión. (AFP)

¿Cómo augura el futuro para la corona británica, tomando en cuenta que los duques eran parte de “los nuevos aires”?

La corona británica ha pasado por épocas muy convulsas y difíciles en toda su larga historia. Por sólo citar dos momentos, recordemos cómo Carlos I de Inglaterra fue enjuiciado, condenado y ejecutado bajo el cargo de alta traición, o la abdicación de Eduardo VIII, luego convertido en duque de Windsor. Creo que la monarquía británica está tan enraizada en la nación que sorteará los problemas y, con una mezcla da adaptación a los tiempos y respeto a la tradición, saldrá adelante como siempre ha hecho.

¿Se pueden marcar paralelos entre lo que pasa con Meghan y Harry, y otro hecho similar en la historia de la corona?

Antes he citado el caso de los duques de Windsor, cuya historia es aún más impactante que la de los duques de Sussex, porque Eduardo VIII era rey cuando abdicó y pasó a la vida privada con su mujer Wallis. El matrimonio de un monarca británico con una norteamericana dos veces divorciada no dejó de ser un shock para la sociedad británica del momento. Pero la monarquía tiene siempre recursos para superar esos momentos, precisamente por el propio hecho sucesorio que prevé la sustitución inmediata de quien abdique o renuncie.

Los duques de Sussex sorprendieron al anunciar hace unos días que renunciarían al grado de miembros senior de la realeza británica e iniciarían una nueva etapa de "independencia financiera". (AFP)

Además del conocido acoso de la prensa, ¿qué razones podrían haberlos llevado a tomar esta decisión?

A mi juicio, hay tres factores que pueden haber influido. Por un lado, el recuerdo que el príncipe Harry pudiera tener del, a veces, desagradable acoso mediático a su madre la princesa Diana de Gales. Por otro, el propio carácter independiente y, para algunos, algo díscolo del príncipe del que ya había dado pruebas antes de su matrimonio. Y, finalmente, la falta de costumbre y entrenamiento de la Duquesa de Sussex en las exigencias y dificultades que suponen pertenecer a una familia real.

¿Cuán vigente es la idea de una monarquía en el mundo actual? ¿Cabe la posibilidad -aunque suenen a dos antagónicos- de que exista una monarquía más moderna?

La monarquía es ya, a día de hoy, un régimen exitoso y útil en los países más modernos, avanzados y civilizados del mundo como son el propio Reino Unido, España, Suecia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos, Mónaco, Luxemburgo, Liechtenstein o Japón. Ha demostrado su eficacia en la solución de problemas y en representar de modo brillante a esos países en el exterior. El monarca, que, por no ser elegido y no deberse a ningún partido, puede ser verdaderamente neutral, no está nunca en campaña o precampaña electoral, está por encima de las disputas políticas partidistas y puede aglutinar en torno a sí a todos, sin distinción. Resulta sorprendente que ciudadanos de repúblicas que son más atrasadas en todo sentido, más pobres, mas desorganizadas y menos tolerantes en muchos aspectos se permitan criticar a monarquías de países que les superan en casi todo.

Este último episodio de la corona británica revelan el vivo interés que existe por noticias monárquicas, ¿qué otros pasajes históricos de la Casa Real británica se le vienen a la mente?

La corona británica está repleta de hechos y pasajes curiosos que hacen que el estudio de su historia sea especialmente interesante. Pero, sobre todo, quisiera subrayar el papel que han supuesto dos reinas para el prestigio y afianzamiento de la monarquía en sí y del Reino Unido como potencia en general: la reina Victoria, convertida -gracias a los matrimonios de sus descendientes- en la “suegra de Europa” y antepasada de muchos reyes y príncipes europeos, en cuya época el Reino Unido se consolidó como una de las primeras potencias mundiales; y la reina Isabel II, auténtico símbolo, respetada, admirada y hasta adorada por una gran mayoría de sus conciudadanos y que ha sabido llevar con mano firme y hábil problemas y vicisitudes varias. Episodios como el reciente del duque de York y el caso Epstein, las excentricidades del príncipe Eduardo, conde de Wessex o de la princesa Margarita, condesa de Snowdon, en el pasado; la enfermedad del príncipe Juan, hermano de Jorge VI, la superada tartamudez de éste; ciertas escandalosas historias de la duquesa Sara de York o del propio príncipe de Gales actual y sus conversaciones telefónicas con su actual esposa, no son más que anécdotas para la historia, quedando la monarquía como un referente al que todos miran cuando otras instancias se tambalean.

Amadeo-Martín Rey y Cabieses es un médico e historiador español especializado en el estudio de las monarquías. (Archivo El Comercio)