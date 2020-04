Sucedió durante la víspera de la boda. Documentos judiciales muestran que el Príncipe Harry le suplicó a su futuro suegro que dejara de hablar con los medios. La comunicación se realizó a través de una serie de mensajes de texto. Thomas Markle había decidido no estar presente en la celebración luego de someterse a una cirugía cardíaca y de conocerse que se había hecho fotos con un paparazzi.

De acuerdo con las pruebas presentadas en la corte, Harry intentó ponerse en contacto con Markle unos días antes de la ceremonia. En uno de los textos, el príncipe escribió: “Tom, soy Harry otra vez. Realmente necesito que hablemos. No necesita disculparse, entendemos las circunstancias, pero hacer pública la situación solo la puede empeorar. Si ama a Meg y quiere corregir el error, llámeme. Hay otras dos opciones que no implican hablar con la prensa, que fue la que creó todo este tema. Así que por favor llámeme para que pueda explicarle. Meg y yo no estamos enojados, solo queremos hablar con usted. Gracias”. Y agregó: “Hablar con los medios será contraproducente. Confíe en mí. Solo nosotros podemos ayudarlo como lo hemos intentado desde el primer día”.

Sin embargo, en lugar de responder a los mensajes de Harry, de acuerdo con el artículo publicado en el diario británico The Guardian, se alega que Thomas Markle dio una declaración al sitio TMZ afirmando que había sufrido un ataque cardíaco. De hecho, Meghan se enteró de la noticia a través de dicha página tan solo unos días antes del casamiento.

Thomas Markle decidió no participar en la boda de su hija y someterse a una operación cardíaca. Meghan se enteró de la noticia por los medios. (Crédito: GROSBY)

La novia le envió un mensaje a su padre para ofrecerle su apoyo: “Estuve tratando de comunicarme contigo todo el fin de semana, pero no respondes a nuestras llamadas ni a los mensajes de texto. Estoy muy preocupada por tu salud y por tu seguridad. He tomado todas las medidas para protegerte, pero no estoy segura de qué más podemos hacer si no respondes. ¿Necesitas ayuda? ¿Podemos enviar al equipo de seguridad de nuevo? Lamento mucho saber que estás en el hospital, necesito que te pongas en contacto con nosotros. ¿En qué hospital estás?”.

La carta de la discordia

Se cuenta que Thomas rechazó la oferta de los guardias de seguridad para protegerlo de la intrusión de la prensa. Los documentos de la corte registran otro mensaje de su hija: “Harry y yo tomamos una decisión: vamos a enviar a las mismas personas de seguridad que rechazaste este fin de semana para asegurarme de que estás a salvo. Estarán a tu disposición cuando los necesites. Por favor, llámame lo antes posible. Todo esto es muy preocupante, pero tu salud es prioridad”.

En la presentación ante el juez, Meghan dijo que el último contacto que recibió de su padre fue una llamada perdida a las 4.57 de la mañana del 19 de mayo de 2018, el día de la boda y que, desde entonces, no se habían comunicado excepto por correspondencia.

Meghan aseguró la última comunicación con su padre fue una llamada perdida la mañana del día de su boda. Desde entonces sólo mantuvieron contacto por correo. (Foto: La Nación | GDA)

La duquesa de Sussex demanda al editor del periódico Mail por presunta invasión a la privacidad, violación de los derechos de autor y uso indebido de datos personales después de que el diario publicara extractos de una carta que envió a su padre donde se quejaba del maltrato recibido.

El Mail argumenta que, como miembro de la familia real, Meghan no tenía una expectativa razonable respecto de la privacidad y que no había un acuerdo con su padre que dijera que la carta debía permanecer el privado.

Las acciones legales

La respuesta legal de Meghan asegura que el editor del Mail trató de “atacarla e intimidarla”, según reporta The Guardian. Además afirmó que no sabía que cinco de sus amigos más cercanos habían cooperado con la revista norteamericana People para escribir un artículo sobre la relación con su padre, que incluía referencias a la carta. El Mail, en cambio, sugirió que los amigos mencionados habían colaborado con la aprobación explícita de Meghan y que eso, entonces, significaba que su padre tenía el derecho legítimo a responder a los reclamos de la carta.

Por otro lado, los abogados de la princesa también argumentan que Thomas Markle aseguró haber sido engañado en una entrevista -de nueve horas- con un periodista del Mail en julio de 2018. De hecho, Markle le dijo a su hija en una carta: “El 85% de lo publicado eran mentiras. Llamé al periodista y le dije que era un ladrón, un mentiroso y un cobarde”.

Los mensajes desesperados de la pareja para evitar que Thomas Markle hablara con los medios de comunicación. (Fuente: Archivo - Crédito: Reuters)

Los documentos fueron presentados ante el tribunal superior poco antes de que la pareja enviara una carta a los editores de los diarios sensacionalistas de Gran Bretaña donde indicaban que a partir de aquel momento adoptarían una política de compromiso cero con ellos. Luego, la pareja renunció a sus deberes reales y recientemente se mudó a California.

El príncipe Harry, por su lado, denunciará a las empresas matrices de el Sun y el Mirror por presuntos delitos de piratería telefónica.

La audiencia relacionada con el caso del Mail se realizará este viernes a través de una videoconferencia.

Desde la renuncia a sus deberes reales, la pareja no logra encontrar la anhelada paz por la que se retiraron del centro del escenario. (Fuente: Reuters)

VIDEO RECOMENDADO

Príncipe Harry