"The Guardian" tuvo acceso a las memorias del príncipe Harry, "Spare: En la sombra". Según el medio, él cuenta que, en el 2019, se peleó con William en la cocina de su casa en Londres. La razón: su hermano describió a Meghan Markle como "grosera", "difícil" y "áspera", y luego lo derribó. "Me agarró por el cuello [de la camisa], arrancándome el collar, y me tiró al suelo. Aterricé sobre el plato de comida del perro, que se rompió bajo mi espalda". (AP)