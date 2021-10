La ex primera ministra de Dinamarca Helle Thorning-Schmidt acusó al expresidente francés Valéry Giscard d’Estaing de haberla manoseado, en fragmentos de sus memorias publicados este lunes en la prensa danesa.

“Vi que Giscard d’Estaing se sentaba a mi lado y me tomaba el muslo por debajo de la mesa. Fue una locura. Me pregunté qué estaba pasando, cambié de lugar y se acabó”, escribió la exdirigente socialdemócrata en el libro “Consideraciones de una rubia”.

Los hechos ocurrieron en 2002-2003 durante una cena en la embajada de Francia en Copenhague.

En aquel entonces Thorning-Schmidt participaba en la Convención Europea, creada para redactar una Constitución para la UE y presidida por el exdirigente francés, fallecido en diciembre del año pasado.

“Hoy se habría considerado acoso sexual. De aquella no. Era otra época, pero me pareció inadecuado y esta situación me enfadó mucho”, declaró a la agencia local Ritzau.

Thorning -Schmidt fue la primera mujer al frente de un gobierno danés, entre 2011 y 2015, y dirigió a los socialdemócratas de 2005 a 2015.

El nuevo libro de Thorning-Schmidt, que también estuvo a la cabeza de Save the Children International de 2016 a 2018, sigue la estela del movimiento #Metoo, que despegó en el reino escandinavo el año pasado.

“En Dinamarca no somos tan igualitarios como pensábamos. Nos hemos adormecido”, declaró a Ritzau.

No es la primera vez que se acusa a Valéry Giscard d’Estaing de comportamiento indecente.

En marzo de 2020, una periodista de la televisión pública alemana WDR, Ann-Kathrin Stracke, de 37 años, presentó una denuncia contra el expresidente francés, acusándolo de haberle tocado las nalgas tres veces durante una entrevista en París.

