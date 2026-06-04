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Henry Nowak, de 18 años, murió apuñalado el 3 de diciembre de 2025. (Distribuido por la Policía).
Henry Nowak, de 18 años, murió apuñalado el 3 de diciembre de 2025. (Distribuido por la Policía).
Por BBC News Mundo

El escándalo en torno a la muerte por apuñalamiento de un joven de 18 años, que falleció esposado por la policía mientras pedía ayuda porque no podía respirar, ha desatado una ola de indignación en Reino Unido, espoleada, a su vez, por un componente racial que han explotado figuras de la derecha y la ultraderecha.

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