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Carlos III y Lady Di. EFE
Carlos III y Lady Di. EFE
Por Agencia EFE

El hermano de la difunta princesa de Gales Diana Spencer cuenta en su libro de memorias aún no puesto a la venta que su exmarido, el entonces príncipe Carlos y actual rey Carlos III del Reino Unido, se refirió a la muerte de Lady Di en su primera conversación con él “como si hubiera ganado la lotería”.

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