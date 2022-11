El intento se frustra y el pequeño Józef emprende el retorno a un hogar que ya no reconoce junto a su madre, Eduarda, y su hermano menor, Olek. Su regreso, sin embargo, parece haberlo trasladado a otra realidad. La ciudad ahora es un gueto lleno de edificios ocupados por nazis. El niño de 13 años que acaba de celebrar su Bar Mitzvá, que según la tradición judía simboliza el paso de niño a hombre, no termina de procesar por qué ahora su comunidad debe llevar un tipo de traje, una banda con una estrella en el brazo y ha perdido todo tipo de derechos.

Józef Wichtel a los 7 años en Radom, Polonia. / Archivo familiar, cortesía de Alessa Esparza

Es 1941, han pasado dos años desde que Józef conoció el infierno y las cosas están por empeorar. Las razias, aquellas infames rondas nazis en las que inspeccionaban casa por casa en busca de judíos para ser llevados a campos de trabajo forzoso o de exterminio, han comenzado en Radom. El pequeño Józef, sin embargo, se resiste a ser capturado.

“Había un cajoncito bajo un armario donde se guardaban zapatos. Como Józef estaba tan pequeño y flaquito, debido a la desnutrición, pudo esconderse ahí y burlar a sus captores más de una vez. Él dio incontables saltos para salvar su vida y uno de ellos fue esconderse en un lugar insólito”, cuenta a El Comercio Alessa Esparza, psicóloga, actriz y autora de “El salto de un valiente” (Planeta, 2022), un libro en el que reconstruye la historia de cómo su abuelo consiguió sobrevivir al Holocausto.

Esparza presenta “El salto de un valiente” (Planeta, 2022), un libro en el que reconstruye la historia de cómo su abuelo consiguió sobrevivir al Holocausto. / RENZO SALAZAR / EL COMERCIO

Otro momento en el que Józef decidió saltar fue cuando los nazis consiguieron capturarlo y subirlo a uno de los trenes que trasladaban a los judíos a los campos de concentración y exterminio. Como su familia había formado parte de la resistencia, el pequeño sabía lo que realmente sucedía en esos campos. A través de una pequeña apertura en el vagón donde viajaba, Józef reconoció que el camino se parecía mucho al que le habían descrito para llegar a Treblinka.

Lleno de valor, Józef intentó convencer al centenar de personas que viajaban junto a él. Ninguno le creyó y mucho menos apoyó su arriesgada idea: saltar. Pese a ello, consiguió colarse por una estrecha ventana y saltar de aquel transporte mortal. La realidad, sin embargo, lo golpearía más adelante obligándolo a entregarse de nuevo a los nazis pues era la única opción dentro del infierno en el que se encontraba. “En ese momento escapó del tren pero no del horror nazi”, resume Alessa.

Józef sería trasladado posteriormente a los campos de concentración de Luxenhausen, Ravensbruck y Sachsenhausen. Conseguiría sobrevivir hasta el fin de la guerra en 1945. Treblinka, por otro lado, operó entre julio de 1942 y septiembre de 1943, periodo en el que fueron asesinados allí cerca de 925 mil judíos según la Enciclopedia del Holocausto.

Estación del tren en Treblinka, el campo de exterminio nazi donde cerca de 925 mil judíos fueron asesinados. / ENCICLOPEDIA DEL HOLOCAUSTO

Julio del 2009, Buenos Aires. Una joven Alessa, de apenas 15 años, ha decidido mudarse por un mes a Argentina para registrar la historia de José, el nombre que adoptó el sobreviviente tras conseguir llegar a Latinoamérica luego de la guerra. Un proyecto escolar fue la excusa perfecta para que abuelo y nieta se sentaran a hacer lo que más les gusta: contarse historias. Un par de vasos de leche chocolatada, unas medias lunas preparadas por la abuela Clarita y una grabadora fue lo único que necesitaron para conseguir más de 80 horas en las que José le describió a su nieta el horror de la guerra.

“Yo creo que él necesitaba contar su historia, que alguien lo escuche. Lo que más caló en mí fue el amor con el que hablaba sobre su infancia. Nunca encontré rencor en su voz”, recuerda Esparza.

A los 15 años, Alessa entrevistó a su abuelo como parte de un proyecto escolar. Durante un mes grabaron más de 80 horas de conversaciones donde José le narró cómo sobrevivió al Holocausto. / Archivo familiar, cortesía de Alessa Esparza

En su libro, la autora recorre la vida de Józef desde los años previos a la guerra, pasando por sus recuerdos en la escuela, junto a su mejor amigo e incluso una travesura que puso en riesgo la celebración de su Bar Mitzvá. Pero también deja entrever cómo la segregación comenzó a brotar en silencio hasta extenderse al horror que todos conocemos.

“Uno de los momentos más impactantes y que a él lo marcó mucho sucedió en el colegio que tanto amaba. Era una escuela predominantemente católica y José siempre supo que existían diferencias entre la religión católica y la judía. Pero él incluso entraba a las clases de religión porque le interesaba escucharla. Un día, saliendo del colegio, lo esperaban unos maleantes y le dieron una paliza a él y a sus amigos. Era una manera en la que el colegio les dijo que ellos ya no pertenecían ahí. Volvieron a casa, les contaron a sus padres y decidieron inmediatamente sacarlos del colegio. El mensaje de aquel centro educativo fue que no había espacio para ellos. Fue terrible y él no lo entendía, era un niño frente a una injusticia. Y desde ahí todo fue de mal en peor”, cuenta Esparza.

Este libro no solo relata el camino de Józef sino también el de Alessa. La autora describe la frustración que sintió cuando su abuelo falleció, tres años después de sus conversaciones en Buenos Aires. Retomar el relato fue un proceso íntimo y doloroso para Esparza, pero que se vio concretado en medio de otro de los episodios más duros para la humanidad, la pandemia de COVID-19.

Como parte de dicho camino personal, Alessa viajó a mediados del 2022 a Polonia para recorrer los lugares sobre los que su abuelo le había contado. “Él vivió el resto de su vida en Buenos Aires, nunca quiso regresar a Polonia. Junto a mi familia volvimos en su nombre hace unos meses para reencontrarnos con este pedazo de su historia. Llegamos a Radom y encontramos todos los lugares que me había contado”, narra Alessa.

El libro de Esparza está disponible en las principales librerías del país y en formato ebook. Además, este miércoles 16 será presentado en el Centro Educacional Holocausto y Humanidades de Lima. Un evento en el que presentará una prenda cargada de historia. “Cuando los liberaron, mi abuelo fue a la casa de un aldeano que le dio comida y ropa. Esa persona le dijo que podía botar el característico traje a rayas que le habían dado porque encerraba recuerdos terribles. Mi abuelo le entregó el pantalón pero se quiso quedar con el camisón, como una prueba de que sobrevivió y de que esto sucedió. No quería que quede en el olvido, si bien es un recuerdo que trae mucho dolor consigo también simboliza su salida de este infierno”, explica Esparza.

El traje a rayas que utilizó Józef durante el Holocausto, el mismo que decidió preservar como evidencia del infierno al que había sobrevivido. / RENZO SALAZAR / EL COMERCIO