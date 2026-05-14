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La reina Margarita de Dinamarca en el palacio de Fredensborg, el 16 de abril de 2026, en Copenhague. Foto: IDA MARIE ODGAARD/EFE
La reina Margarita de Dinamarca en el palacio de Fredensborg, el 16 de abril de 2026, en Copenhague. Foto: IDA MARIE ODGAARD/EFE
Por Agencia EFE

La reina Margarita de Dinamarca, de 86 años, fue ingresada este jueves en el Hospital del Reino de Copenhague por una angina de pecho, informó la Casa Real danesa.

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