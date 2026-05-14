La reina, que abdicó en su hijo Federico en enero de 2024, “está cansada pero optimista”.
Margarita mantiene el título de reina desde su abdicación y sigue participando en actos oficiales.
Su inesperado anuncio de que dejaría el trono después de 52 años se produjo durante su tradicional discurso de Fin de Año.
La reina, que en repetidas ocasiones había reiterado que su trabajo era “de por vida”, apeló entonces a su edad, a los problemas derivados de una complicada operación de espalda y a la necesidad de dar paso a la nueva generación para justificar su retirada.
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