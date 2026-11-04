Un prominente político alemán fue hallado muerto en un hotel de Berlín el miércoles, informó la policía, que abrió una investigación.

La causa de muerte de Hubert Aiwanger, de 55 años, que era vicejefe del estado de Baviera, en el sur del país, no estaba clara de inmediato.

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La policía de la capital indicó en un comunicado que Aiwanger “fue hallado muerto en su habitación de hotel” en el distrito de Berlín-Mitte.

La policía y la fiscalía buscan “determinar la causa concreta y las circunstancias de la muerte y descartar cualquier posible implicación de terceros”, señaló el texto.

Aiwanger, líder del partido populista Freie Wähler (Electores Libres) y también ministro de Economía de Baviera, estaba en Berlín para asistir a la inauguración de una oficina de su partido, pero se perdió el acto porque no se sentía bien, informó el diario Bild.

Su cadáver fue posteriormente descubierto por la policía en el hotel, añadió.

El primer ministro bávaro Markus Söder calificó su muerte de “tragedia absoluta”.

Aiwanger dirigía la rama bávara de Freie Wähler desde 2006. Bajo su liderazgo, el partido entró por primera vez en el gobierno estatal en 2018.

En 2023 se vio envuelto en una controversia nacional después de que saliera a la luz que se habían encontrado panfletos nazis en su mochila escolar cuando era adolescente, a finales de la década de 1980.

Se disculpó por el asunto, pero se negó a dimitir.

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