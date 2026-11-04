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Resumen

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El ministro de Economía y viceprimer ministro del estado federado alemán de Baviera, Hubert Aiwanger, durante una conferencia en Berlín, Alemania, el 27 de noviembre de 2023. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
El ministro de Economía y viceprimer ministro del estado federado alemán de Baviera, Hubert Aiwanger, durante una conferencia en Berlín, Alemania, el 27 de noviembre de 2023. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN)
/ CLEMENS BILAN
Por Agencia AFP

Un prominente político alemán fue hallado muerto en un hotel de Berlín el miércoles, informó la policía, que abrió una investigación.

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