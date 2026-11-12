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Un manifestante pega una calcomanía en un establecimiento durante una huelga general a nivel nacional por la crisis de vivienda en el país; los trabajadores también exigen mayor poder adquisitivo antes de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán a finales de mes, en Madrid, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP)
Un manifestante pega una calcomanía en un establecimiento durante una huelga general a nivel nacional por la crisis de vivienda en el país; los trabajadores también exigen mayor poder adquisitivo antes de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán a finales de mes, en Madrid, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP)
/ OSCAR DEL POZO
Por Juan Luis Del Campo

España amaneció el miércoles 11 parcialmente paralizada en su primera huelga general en 14 años, una manifestación que mostró la creciente crisis por el costo de vivienda y de vida que envuelve al país europeo y que ocurre a solo un par de semanas de las elecciones parlamentarias donde el jefe del Gobierno Español, Pedro Sánchez, se juega su futuro político.

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