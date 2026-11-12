MIRA AQUÍ: España arranca una huelga general por la vivienda en la antesala de las elecciones

Carreteras bloqueadas, calles pintadas y un transporte público reducido fueron algunas de las muestras de protesta que tomaron las metrópolis españolas, incluidas Madrid y Barcelona, en busca de medidas para solucionar una crisis inmobiliaria que arrastra el país desde hace años, así como aumentos salariales para lidiar con el creciente costo de vida.

La movilización, convocada por los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), fue respaldada entusiastamente por el mandatario y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), quienes reivindicaron el derecho de las personas a manifestarse. En el otro lado de la moneda, la huelga fue rechazada por los partidos de derecha Partido Popular (PP) y Vox, favoritos a ganar control del parlamento en las elecciones del 29 de noviembre, como un intento de manipular su eventual ascenso.

Miembros de sindicatos marchan en una protesta durante una huelga general a nivel nacional por la crisis de vivienda del país; los trabajadores también exigen mayor poder adquisitivo antes de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán a finales de mes, en Barcelona, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Josep LAGO / AFP) / JOSEP LAGO

¿Por qué protestan (y contra quién)?

La huelga general, la primera desde 2012 durante el gobierno de Mariano Rajoy, fue impulsada por el Sindicato de Inquilinas y apoyado por otros gremios, tras meses de protestas más localizadas desde el otoño boreal por el aumento en los costos de vivienda y de vida.

El detonante de estas manifestaciones fue el forzoso desalojo de su departamento en setiembre de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después, causando indignación generalizada en la población española. Muchos manifestantes incluso realizaron una acampada de cinco semanas en la icónica Puerta del Sol de Madrid.

Para el internacionalista Francisco Belaunde Matossian, la movilización no debe interpretarse necesariamente como una protesta contra Sánchez, sino también puede ser vista como una queja contra todos los que tienen poder en la sociedad, desde gobiernos locales a las empresas privadas.

“No creo que sea necesariamente una huelga contra el presidente, sino que es una expresión de un malestar y lo que se busca es generalmente generar una negociación”, explica a El Comercio.

Ante el clamor popular, Sánchez intentó validar un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento en el que se incluía una prórroga de contratos y congelación de rentas en determinadas circunstancias, pero el esfuerzo fracasó. El jefe del Gobierno español decidió entonces adelantar los comicios inicialmente previstos para el 2027, una táctica que le permitirá aprobar parte de las medidas en la Diputación Permanente, un órgano que hace las funciones de Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral, mientras busca revertir su suerte en los comicios centrándose en esta crisis.

El trasfondo de la movilización es una crisis que lleva años agravándose. En Madrid, la capital, alquilar un departamento de solo 50 metros cuadrados costaba en octubre un promedio de 1.170 euros (aprox. S/.4.445) mensuales, según el portal inmobiliario Idealista, una cifra que representa casi la mitad del salario bruto promedio español de 2.460 euros (S/.9.351) mensuales, una cifra que supera ampliamente la recomendación del 30% de ingresos por los expertos para considerar asequible el gasto en vivienda.

Un manifestante contra la crisis de vivienda sostiene unas llaves mientras manifestantes que apoyan a la educación pública y a los sindicatos de vivienda se manifiestan durante una huelga general a nivel nacional por la crisis de vivienda del país en Málaga, en el sur de España, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de JORGE GUERRERO / AFP) / JORGE GUERRERO

Un problema que Belaunde Matossian señala se ha incrementado en los últimos años no solo en España, sino internacionalmente, con las viviendas no vistas como lugares donde vivir sino como activos para generar dinero.

“Los inmuebles se han convertido en un negocio. Mucha gente, no solo fondos de inversión sino también particulares con capital, compran inmuebles para alquilar o mantenerlos desocupados gran parte del año”, explica. “Esto ha provocado un incremento sostenido del precio de las propiedades y, por consiguiente, de las rentas”.

A ello se suma el encarecimiento de los combustibles y otros productos, una presión que también se ha extendido por Europa como consecuencia de la guerra en Irán, lo que ha llevado a una situación insostenible para los españoles.

“Es una protesta en general contra las autoridades, contra los políticos, para que tengan en cuenta la situación que está pasando la gente”, destaca.

Una interpretación similar a la de su colega Enrique Banús, director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Piura, quien consideró que las manifestaciones son consecuencia de un descontento acumulado que va más allá de una reivindicación específica.

“No es solo ya protesta, sino una condición psicológica y existencial, por así decir, muy desencantada”, sostiene. “Las manifestaciones están dirigidas contra el Gobierno, aunque no responden necesariamente a una medida específica. Son consecuencia de una situación general de descontento que se ha ido acumulando”.

Una huelga con impacto desigual

La paralización tuvo consecuencias visibles en el transporte, la industria y los servicios públicos, aunque su alcance fue motivo de controversia. Los sindicatos calificaron la jornada como un éxito y aseguraron que el seguimiento había sido especialmente elevado en sectores como la automoción, los puertos, la industria cárnica y la recogida de residuos. En cambio, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), sostuvo que la participación había sido baja en buena parte del país.

Las diferencias también se observaron territorialmente. Según CCOO y UGT, el seguimiento superó el 80% en Cataluña y Andalucía, mientras que en Castilla-La Mancha y Extremadura rondó el 41%. La CEOE ofreció cifras considerablemente menores, como un 10% en Madrid y un 2,6% en la Comunidad Valenciana.

Los manifestantes se enfrentan a la policía durante una huelga general a nivel nacional por la crisis de vivienda en el país; los trabajadores también exigen mayor poder adquisitivo antes de las elecciones generales anticipadas que se celebrarán a finales de mes, en Madrid, el 11 de noviembre de 2026. (Foto de Oscar DEL POZO / AFP) / OSCAR DEL POZO

El transporte fue uno de los sectores más afectados. En Barcelona, el metro llegó a funcionar al 25% de su capacidad durante las primeras horas, mientras que en Madrid se registraron cortes de carreteras y una reducción del 63% en los pasajeros de los autobuses urbanos durante la hora punta. También dejaron de circular el 24% de los trenes de alta velocidad y larga distancia previstos, y se cancelaron 263 operaciones aéreas, equivalentes al 5,82% de los vuelos programados.

La jornada tampoco estuvo exenta de violencia y se registraron enfrentamientos entre trabajadores y fuerzas policiales, cargas contra manifestantes que dejaron al menos una treintena de detenidos, principalmente en el País Vasco y Madrid. Los sindicatos denunciaron actuaciones represivas, mientras que las autoridades adujeron que tuvieron que intervenir ante los bloqueos de carreteras y centros de distribución.

Uno de los indicadores más imparciales utilizados para medir el seguimiento de la huelga fue el consumo eléctrico, un claro indicador de ciertas actividades laborales. Según Red Eléctrica, la demanda hasta las 11 de la mañana se situó un 7,46% por debajo de lo que se había previsto para una jornada sin huelga. En comparación, un día no laborable como los domingos se suele consumir entre 17% y 20% menos, destacó El País, mientras que en la huelga general de 2012 se registró una reducción del consumo eléctrico de más del 15%.

Para Banús, la información contradictoria de la huelga obliga a ser cautelosos antes de sacar conclusiones sobre su impacto. Sin embargo, destacó que la huelga está siendo mucho más intensa en aquellos sectores en los que los sindicatos son muy fuertes. En el sector industrial mucho más que en el sector financiero.

Sánchez busca convertir la vivienda en el centro de la campaña

Más allá de lo incierto del impacto de la huelga general, es indudable que Pedro Sánchez busca sacarle ventaja y el mandatario ha presentado la movilización como una oportunidad para defender las reivindicaciones sociales y el sistema de bienestar español del que él se presenta como el principal defensor frente al ascenso de sus rivales de derecha.

El presidente del Gobierno Español, Pedro Sánchez, lucha por su futuro político en las elecciones parlamentarias del 29 de noviembre. Foto: EFE/ Javier Lizon / Javier Lizon

“Esta no es una huelga contra nadie, sino a favor de dar respuestas comunes por parte de todas las administraciones a un problema real que existe, que es el del acceso a la vivienda”, declaró el mandatario al diario La Vanguardia, buscando distancia entre sus ocho años frente al gobierno y las protestas que ahora paralizan España.

Banús considera que el presidente del gobierno está intentando orientar la discusión electoral hacia asuntos como la vivienda y los salarios, mientras busca reducir la atención sobre otros problemas que pueden perjudicarlo, como las preocupaciones sobre seguridad y migración que han impulsado el ascenso de PP y Vox en las encuestas o el reciente accidente ferroviario que dejó 69 fallecidos y provocó la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

“Sánchez está en una campaña electoral que la tiene muy difícil y está buscando votos. No hay otra explicación”, afirma el internacionalista.

Y algo de eso está funcionado, ya que Banús destaca una cierta mejora de los números del PSOE en las encuestas en los últimos días, a pesar de un accidente que le debería infligir un alto costo político, aunque esta mejora dista de revertir lo que parece ser el ascenso indudable de la derecha al poder.

PP y Vox intentan capitalizar el desgaste del Gobierno

La oposición también ha intentado capitalizar en las huelgas, al mostrarla como otro motivo para cuestionar la gestión de Sánchez. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusó a los sindicatos de cometer un grave error al convocar la movilización en plena campaña electoral y les advirtió que terminarían vinculando su imagen a la del presidente socialista.

“No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora antes de las elecciones o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre”, afirmó Feijóo durante un mitin.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, es el más seguro sucesor de Pedro Sánchez, según las encuestas. (Foto de Javier Lizón / EFE)

El PP y Vox sostienen que la huelga tiene motivaciones políticas y que los sindicatos pretenden ayudar al PSOE a recuperar terreno electoral y también cuestionaron que Sánchez se presente ahora como defensor del acceso a la vivienda cuando lleva ocho años en el Gobierno sin haber resuelto el problema.

Para Banús, la oposición también intenta aprovechar las consecuencias económicas de la paralización, como el perjuicio que puede ocasionar a empresas y trabajadores que no participan en ella constituye una oportunidad para que los partidos de derecha recojan parte del descontento.

“Los descontentos y también los que se han visto fastidiados por la huelga, a lo mejor giran su voto más hacia Vox”, explica.

El internacionalista considera que la formación de derecha viene recogiendo una parte importante del voto de protesta y que ese fenómeno podría continuar. Sin embargo, advierte que es difícil anticipar cómo se traducirá el malestar social en las urnas.

Las encuestas disponibles antes de la huelga muestran una ventaja del bloque de derecha. Un sondeo de 40db publicado el 10 de noviembre situaba al PSOE con 29,9% de intención de voto frente al 31,9% del PP y el 18% de Vox, más que suficiente para que los dos partidos de derecha se unan para formar un gobierno, como ya han adelantado que harán.

Este sombrío panorama pone a Sánchez en una posición electoral complicada a solo 18 días de la contienda electoral, pero no debe dar por segura su salida del poder.

“Todo el mundo da como cierto ya que vamos hacia la mayoría absoluta del PP y Vox”, sostiene Banús, aunque reconoce que el comportamiento de los electores puede resultar difícil de anticipar.

Belaunde Matossian fue un poco más positivo respecto a la sobrevivencia política del mandatario. “Las posibilidades no son muchas. Está jaqueado, pero Sánchez ha demostrado ser un sobreviviente”, afirma.

El internacionalista recuerda que en otras contiendas electorales se han producido movilizaciones ciudadanas que alteraron las expectativas de los partidos que aparecían mejor posicionados, como fue el reciente de Brasil, donde movilizaciones políticas multitudinarias lograron revertir la victoria casi segura de Flávio Bolsonaro en octubre.

A su juicio, la posibilidad de que Sánchez revierta el escenario dependerá, en parte, de su capacidad para movilizar a sectores de la población que no necesariamente están representados en las encuestas o que todavía no han definido su voto.

“Habrá que ver si Sánchez logra movilizar a la gente de esa manera. Como digo, es un sobreviviente, es una persona que sabe darle vuelta al partido”, concluye.