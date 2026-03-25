Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, a su llegada a la reunión del Consejo Europeo celebrada el pasado 19 de marzo. Foto: EFE/ Olivier Matthys
El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, a su llegada a la reunión del Consejo Europeo celebrada el pasado 19 de marzo. Foto: EFE/ Olivier Matthys
Por Agencia EFE

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, anunció este miércoles que su país dejará de exportar gas a Ucrania mientras Kiev no reanude el tránsito del crudo ruso hacia el territorio magiar.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.