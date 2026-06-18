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José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por la justicia de España. (Foto: AFP)
José Luis Rodríguez Zapatero es investigado por la justicia de España. (Foto: AFP)
/ ERIKA SANTELICES
Por Agencia AFP

El juez que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias imputó a las dos hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno de España, anunció este jueves la justicia española.

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