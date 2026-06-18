El juez que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias imputó a las dos hijas y a la secretaria del expresidente del Gobierno de España, anunció este jueves la justicia española.

Alba y Laura Rodríguez Espinosa, titulares de una de las sociedades presuntamente usadas para canalizar comisiones ilegales pagadas a su padre, así como la secretaria Gertrudis Alcázar, fueron incluidas en la causa “en calidad de investigadas”, informó la justicia española en un comunicado.

“La investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento”, explica el comunicado sobre Whathefav, la sociedad de márketing de la que son titulares las dos hijas de Zapatero.

En cuanto a la secretaria del expresidente del Gobierno, “el magistrado recuerda los indicios de su participación directa en los hechos (...), lo que justifica su llamada al proceso penal como investigada”.

La investigación contra Zapatero se inscribe en el llamado caso “Plus Ultra”, que examina si el antiguo dirigente socialista favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de covid-19.

Zapatero declaró el miércoles ante el juez, negó cualquier irregularidad, y siguió en libertad sin medidas cautelares, pese a que la fiscalía solicitaba la retirada de su pasaporte.

“Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido”, aseguró Zapatero en un comunicado publicado tras la audiencia, declarándose “completamente inocente”.

Es la primera vez que un presidente del Gobierno español, en ejercicio o retirado, es investigado por la justicia.

El juez acusa al que fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011 de ser el presunto líder de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” para cobrar sobornos.

Además, durante la investigación se hallaron en su caja fuerte joyas y relojes por valor de más de 1,3 millones de euros, según los expertos, cuyo origen sin acreditar le ha valido ser investigado también por fraude fiscal.

Según la prensa española, que cita personas cercanas al antiguo jefe de Gobierno socialista, estas joyas fueron regalo de un líder saudita.

Este es el enésimo asunto embarazoso para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con varios allegados enredados en causas judiciales, como su esposa, su hermano y dos hombres claves en su ascenso político, además de Zapatero, con el que mostraba gran afinidad.