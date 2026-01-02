Dinamarca y Suecia se ofrecen para hospitalizar a víctimas del incendio de Suiza

Escucha la noticia
Las autoridades danesas y suecas se han mostrado dispuestas este viernes a hospitalizar a víctimas del incendio de la pasada Nochevieja en un bar en la localidad de Crans Montana, en los Alpes suizos, en el que hay al menos 40 muertos y 115 heridos.
“La Dirección General de Sanidad contactó ayer a la región de la capital (Copenhague), que tiene capacidad para atender a pacientes con quemaduras. Se ha enviado una oferta de ayuda de Dinamarca a Suiza a través de los canales apropiados”, señalaron las autoridades danesas en un comunicado a la agencia ‘Ritzau’.
La ministra de Sanidad sueca, Elisabeth Lann, confirmó también que se han puesto a disposición de Suiza unidades medicalizadas de transporte y plazas en cuidados intensivos para personas con quemaduras muy graves.
“Ningún país solo puede ocuparse de muchos heridos con quemaduras graves. Ahora es decisión de Suiza elegir qué ofertas acepta”, dijo Lann a la agencia sueca ‘TT’.
Lann calificó el incendio de “tragedia terrible”, se solidarizó con las víctimas y resaltó la importancia de la colaboración europea en casos de catástrofes y emergencias.
Una fiesta en un local nocturno de la lujosa localidad de Crans Montana se tornó en tragedia poco después de la medianoche, cuando las llamas se propagaron en cuestión de minutos causando un gran incendio que atrapó a los jóvenes que celebraban la llegada de 2026.
Las llamas y el humo impidieron que quienes se encontraban en la zona de fiesta, en el subsuelo del local, pudieran escapar por la escalera que conducía a la terraza, y al mismo tiempo obstaculizaron los intentos de jóvenes que hacían cola fuera del local por entrar y rescatar a las víctimas, según testimonios recogidos por EFE.
