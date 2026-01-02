Cientos de personas se reunieron para rendir homenaje a las víctimas del incendio en el bar ‘Le Constellation’ durante las celebraciones de Año Nuevo este jueves, en Crans-Montana (Suiza). Foto: EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE
Cientos de personas se reunieron para rendir homenaje a las víctimas del incendio en el bar 'Le Constellation' durante las celebraciones de Año Nuevo este jueves, en Crans-Montana (Suiza). Foto: EFE/EPA/ALESSANDRO DELLA VALLE
/ ALESSANDRO DELLA VALLE
Agencia EFE
Agencia EFE

Se han identificado 14 franceses entre los heridos en Suiza y hay 8 más sin localizar
Se han identificado 14 franceses entre los heridos en Suiza y hay 8 más sin localizar

Se han identificado 14 franceses entre los heridos en Suiza y hay 8 más sin localizar

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, indicó este viernes que entre los de la estación de esquí suiza de Crans Montana y hay otros ocho a los que aún no se ha podido localizar.

En un mensaje en su cuenta de X, el ministro dio esta actualización de las cifras que sigue dejando abierta la posibilidad de que haya franceses entre la cuarentena de muertos.

Francisco Sanz
Barrot pidió que por “respeto” a las víctimas y a sus allegados se eviten las especulaciones e insistió en que en estos momentos hay que dejar que sean los servicios de salvamento, sanitarios, diplomáticos y protección civil lo que cumplan con su misión, que afrontan “importantes desafíos de coordinación”.

También indicó que esta noche Francia habrá recibido en total a 11 de los heridos, llegados desde Suiza para aliviar allí los centros especializados en quemados, que están saturados, y han sido ingresados en hospitales de Lyon, Metz, Nantes y de la región de París. Se trata de ocho franceses y tres suizos.

Desde el jueves, las autoridades francesas habían reservado 19 camas de hospital para tratar a heridos procedentes de Crans Montana, 15 para adultos y 4 para asistencia pediátrica.

Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana ha causado "decenas de muertos" y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais. Foto: EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana ha causado "decenas de muertos" y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais. Foto: EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Además, Francia envió este viernes un equipo especializado en el tratamiento de quemados, en respuesta a la petición que habían hecho las autoridades helvéticas.

Ese equipo está integrado por cuatro sanitarios militares y un médico de los bomberos que, según indicó a EFE el Ministerio francés de Defensa, permanecerá varios días allí “para apoyar el trabajo de las autoridades sanitarias suizas”.

