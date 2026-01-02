Se han identificado 14 franceses entre los heridos en Suiza y hay 8 más sin localizar

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, indicó este viernes que entre los heridos en Nochevieja en un bar-discoteca de la estación de esquí suiza de Crans Montana se han identificado por ahora catorce franceses y hay otros ocho a los que aún no se ha podido localizar.

En un mensaje en su cuenta de X, el ministro dio esta actualización de las cifras que sigue dejando abierta la posibilidad de que haya franceses entre la cuarentena de muertos.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Barrot pidió que por “respeto” a las víctimas y a sus allegados se eviten las especulaciones sobre la situación de las víctimas e insistió en que en estos momentos hay que dejar que sean los servicios de salvamento, sanitarios, diplomáticos y protección civil lo que cumplan con su misión, que afrontan “importantes desafíos de coordinación”.

También indicó que esta noche Francia habrá recibido en total a 11 de los heridos, llegados desde Suiza para aliviar allí los centros especializados en quemados, que están saturados, y han sido ingresados en hospitales de Lyon, Metz, Nantes y de la región de París. Se trata de ocho franceses y tres suizos.

Desde el jueves, las autoridades francesas habían reservado 19 camas de hospital para tratar a heridos procedentes de Crans Montana, 15 para adultos y 4 para asistencia pediátrica.

Un incendio registrado en un frecuentado bar de la localidad de Crans Montana ha causado "decenas de muertos" y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais. Foto: EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Además, Francia envió este viernes un equipo especializado en el tratamiento de quemados, en respuesta a la petición que habían hecho las autoridades helvéticas.

Ese equipo está integrado por cuatro sanitarios militares y un médico de los bomberos que, según indicó a EFE el Ministerio francés de Defensa, permanecerá varios días allí “para apoyar el trabajo de las autoridades sanitarias suizas”.