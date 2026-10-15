Un buque con bandera de San Marino solicitó este jueves ayuda a las autoridades rumanas tras declararse un incendio a bordo cuando navegaba ante la costa rumana del mar Negro, cerca de la frontera con Ucrania, en medio de nuevas alertas por la presencia de drones en la zona.

Las autoridades rumanas enviaron un equipo de rescate hacia la embarcación, que, según las primeras informaciones difundidas por la cadena rumana Digi24, podría transportar sustancias químicas.

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La alerta se produjo alrededor de las 07.00 hora local (04.00 GMT), cuando los tripulantes comunicaron a las autoridades rumanas que se había declarado un incendio a bordo.

Según Digi24, por el momento se desconocen las causas del fuego y no se ha confirmado si el buque -que se encuentra a unas 14 millas náuticas (26 kilómetros) de la costa- pudo haber sido alcanzado por un dron.

Este incidente se produce después de una noche de tensión en la región, durante la cual Rumanía movilizó aviones de combate tras detectar sus radares militares drones cerca de la ciudad portuaria de Sulina y de la isla de las Serpientes, en aguas ucranianas del mar Negro.

Según el Ministerio de Defensa rumano, uno de los drones fue detectado poco después de la 01.30 hora local (22.30 GMT del miércoles) en el espacio aéreo rumano, antes de desaparecer de los radares sobre las aguas territoriales de Rumanía.

El miércoles por la noche se produjo además otra operación de rescate en las proximidades de Sulina, después de que un buque denunciara haber sufrido un posible ataque.

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En ese caso, la tripulación se encontraba a salvo y permaneció a bordo, mientras que los motores de la embarcación seguían funcionando.

Los incidentes se producen en una zona próxima al delta del Danubio y a la frontera con Ucrania, donde la actividad de drones vinculada a la guerra ha provocado reiteradas alertas de seguridad en los últimos meses.