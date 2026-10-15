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Tripulantes reportaron a autoridades de Rumanía sobre el incendio a bordo. (captura: Ministerio del interior de Rumanía / EFE)
Tripulantes reportaron a autoridades de Rumanía sobre el incendio a bordo. (captura: Ministerio del interior de Rumanía / EFE)
Por Agencia EFE

Un buque con bandera de San Marino solicitó este jueves ayuda a las autoridades rumanas tras declararse un incendio a bordo cuando navegaba ante la costa rumana del mar Negro, cerca de la frontera con Ucrania, en medio de nuevas alertas por la presencia de drones en la zona.

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