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Resumen

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Una fotografía facilitada por SDIS33 muestra a un equipo de bomberos desplegado para combatir un incendio forestal que se propaga en Lege-Cap-Ferret, en el suroeste de Francia, a última hora del 24 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/DAMIEN REMBERT
Una fotografía facilitada por SDIS33 muestra a un equipo de bomberos desplegado para combatir un incendio forestal que se propaga en Lege-Cap-Ferret, en el suroeste de Francia, a última hora del 24 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/DAMIEN REMBERT
/ DAMIEN REMBERT / HANDOUT
Por Agencia EFE

Las autoridades del departamento francés de la Gironda (suroeste), donde se trabaja contra un enorme incendio que ya recorrió 42.000 hectáreas, descartan un retorno a corto plazo de los 220.000 evacuados por el fuego y consideran que la cercana ciudad de Burdeos no está por el momento bajo amenaza.

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