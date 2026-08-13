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Personas son evacuadas en pequeñas embarcaciones durante un incendio forestal mientras una columna de humo se eleva hacia el cielo cerca del pueblo de Siviri, en el norte de Grecia, el 13 de agosto de 2026. (Vasilis VERVERIDIS / AFP)
Personas son evacuadas en pequeñas embarcaciones durante un incendio forestal mientras una columna de humo se eleva hacia el cielo cerca del pueblo de Siviri, en el norte de Grecia, el 13 de agosto de 2026. (Vasilis VERVERIDIS / AFP)
/ VASILIS VERVERIDIS
Por Agencia AFP

Una flotilla de pequeñas embarcaciones evacuó a casi 500 turistas de playas en el norte de Grecia el jueves, cuando un incendio forestal al sur de la ciudad de Salónica amenazó a dos populares destinos turísticos.

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