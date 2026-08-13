Un incendio forestal destruyó el jueves varias viviendas, obligó a evacuar a residentes y causó importantes daños en el centro de Inglaterra, en la jornada más calurosa en lo que va del año.

El fuego, que afecta una zona próxima a Stourbridge, al oeste de la ciudad de Birmingham, presenta varios puntos de inicio y se ha propagado a numerosas viviendas, informó el Servicio de Bomberos de West Midlands.

Tres bomberos tuvieron que ser hospitalizados. Además, seis personas fueron atendidas por inhalación de humo y un menor fue trasladado a un centro médico. Las autoridades también evacuaron a habitantes de la zona afectada.

El jefe de bomberos de West Midlands, Simon Tuhill, afirmó que los daños son considerables. Según explicó, la vegetación extremadamente seca favoreció la rápida expansión de las llamas.

La región de West Midlands, al igual que cerca de tres cuartas partes de Inglaterra, atraviesa una sequía tras semanas de altas temperaturas y escasas precipitaciones, lo que ha elevado mucho el riesgo de incendios.

Desde el inicio del verano, los bomberos han combatido principalmente incendios forestales y de matorrales en zonas rurales de todo el país. El primer ministro Andy Burnham instó a los comerciantes a restringir la venta de barbacoas desechables.

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