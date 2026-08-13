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Resumen

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Varias personas caminan por una antigua granja mientras el humo de un incendio forestal se cierne sobre el aire en Stourbridge, al suroeste de Birmingham, en el centro de Inglaterra, el 13 de agosto de 2026. (Paul ELLIS / AFP)
Varias personas caminan por una antigua granja mientras el humo de un incendio forestal se cierne sobre el aire en Stourbridge, al suroeste de Birmingham, en el centro de Inglaterra, el 13 de agosto de 2026. (Paul ELLIS / AFP)
/ PAUL ELLIS
Por Agencia AFP

Un incendio forestal destruyó el jueves varias viviendas, obligó a evacuar a residentes y causó importantes daños en el centro de Inglaterra, en la jornada más calurosa en lo que va del año.

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