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Resumen

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Una fotografía facilitada por Sdis33 muestra a un equipo de bomberos desplegado para combatir un incendio forestal que se propaga en Lege-Cap-Ferret, en el suroeste de Francia. Foto: EFE/EPA/SDIS33
Una fotografía facilitada por Sdis33 muestra a un equipo de bomberos desplegado para combatir un incendio forestal que se propaga en Lege-Cap-Ferret, en el suroeste de Francia. Foto: EFE/EPA/SDIS33
Por Agencia EFE

Parte de Europa sigue este viernes en vilo por las llamas, con incendios forestales fuera de control y miles de desalojados en países como España, donde preocupan sobremanera los declarados en el centro del país; y Francia, con múltiples focos activos y un fuego “XXL” en la bahía de Arcachon.

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