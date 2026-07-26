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Resumen

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Una fotografía facilitada por SDIS33 muestra a un equipo de bomberos desplegado para combatir un incendio forestal que se propaga en Ares, suroeste de Francia, a última hora del 25 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/DAMIEN REMBERT
Una fotografía facilitada por SDIS33 muestra a un equipo de bomberos desplegado para combatir un incendio forestal que se propaga en Ares, suroeste de Francia, a última hora del 25 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/DAMIEN REMBERT
Por Agencia EFE

La situación de los incendios en Francia, especialmente en la región de Gironda (suroeste), donde el fuego avanza cerca de Burdeos y se superan los 200.000 evacuados, se mantiene este domingo “muy desfavorable”, según el ministro de Interior francés, Laurent Nuñez.

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