Los bomberos combaten las llamas de un incendio forestal cerca de Pinzio (Portugal), 28 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/MIGUEL PEREIRA DA SILVA
Los bomberos combaten las llamas de un incendio forestal cerca de Pinzio (Portugal), 28 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/MIGUEL PEREIRA DA SILVA
/ MIGUEL PEREIRA DA SILVA
Por Agencia EFE

Más de 600 bomberos tratan de controlar este martes un incendio en la región portuguesa de Guarda, cerca de la frontera con España, mientras las autoridades esperan que con la bajada de temperaturas que se espera para mañana, miércoles, las condiciones climáticas permitan apagar el fuego que arde desde hace más de 30 horas.

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