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El presidente francés, Emmanuel Macron, en una visita al centro de mando de los bomberos tras un incendio en el bosque de Fontainebleau, en Noisy-sur-Ecole, en la región de Île-de-France de París, el 16 de julio de 2026. (MOHAMMED BADRA / POOL / AFP)
El presidente francés, Emmanuel Macron, en una visita al centro de mando de los bomberos tras un incendio en el bosque de Fontainebleau, en Noisy-sur-Ecole, en la región de Île-de-France de París, el 16 de julio de 2026. (MOHAMMED BADRA / POOL / AFP)
/ MOHAMMED BADRA
Por Agencia AFP

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió este jueves “tolerancia cero” contra los pirómanos después de que su país se viera afectado por incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas.

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