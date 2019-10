Bruselas. El ex presidente regional catalan Carles Puigdemont llamó este lunes a responder en las urnas a las “injustas” e “inhumanas” condenas a independentistas catalanes.

“Hay muchas formas [de responder] y todas tienen que ser democráticas y no violentas”, aseguró en una declaración ante la prensa Puigdemont, llamando a “convertir las elecciones del 10 de noviembre en una respuesta masiva y sonora de rechazo, de libertad y de firmeza”.

Puigdemont, que no aceptó preguntas de los periodistas, compareció horas después que la justicia española fallara que, durante el intento de secesión de 2017 de Cataluña, se cometieron delitos de sedición y malversación y condenara a varios miembros de su ex gobierno y a otros líderes a hasta 13 años de prisión.

El ex presidente regional, que condenó una "estrategia de la represión y de la venganza", aseguró que las autoridades españolas "temen" su respuesta en las urnas, en respuesta a los comicios legislativos anticipados en España al próximo 10 de noviembre.

Principal figura del intento de secesión de octubre de 2017, Puigdemont se trasladó a Bélgica para esquivar la justicia española, que, este lunes, reactivó un tercer mandato de detención internacional contra él, después de haber retirado dos anteriores.

En una primera reacción a la sentencia de sus ex compañeros de gobierno, que calificó de “barbaridad”, Puigdemont había llamado a “reaccionar, como nunca”.

El alto tribunal español impuso la mayor pena, 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta por sedición y malversación, fue para su ex mano derecha Oriol Junqueras. La justicia española no juzgó a Puigdemont y a otros cuatro ex miembros de su gobierno al no estar en España.

