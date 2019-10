Por Ignacio Fernández Podestá

El último viernes, más de medio millón de personas se congregaron en Barcelona para alzar su voz de protesta contra las duras sentencias impuestas a los líderes independentistas catalanes, en medio de nuevas escenas de violencia.

Enfrentamientos con la policía, carreteras bloqueadas, vuelos cancelados y el lujoso paseo de Gracia abarrotados por los colores amarillo, rojo y azul, que forman parte de la bandera independentista.

Tras estos hechos de violencia, El Comercio se comunicó con algunos peruanos que residen por más de diez años en la región de Cataluña, con la finalidad de entender cómo conviven con esta difícil problemática social.

Juan Manuel Cobeñas, presidente de la Asociación Peruana de Sabadell, un pequeño distrito en Cataluña, cuenta que la vida diaria es normal y que no ha tenido mayor sobresalto durante las últimas horas.

Desde el lunes hubo unos 110 detenidos en toda Cataluña, de los cuales ocho ingresaron en prisión preventiva, según el gobierno español. Foto: Reuters

“Definitivamente es muy normal a pesar de la información que se da en los medios de comunicación. Inclusive, muchos piensan que en los alrededores hay un ambiente conflictivo, un estado de inseguridad o de problemática. No lo hay”, sostiene Cobeñas, un limeño que vive más de 15 años en España.

Además, señala que no ha tenido dificultad para ir a trabajar ni reunirse con amigos. “No nos vemos afectados. Lo que pasa es que esto se viene anunciando desde muchos días atrás. Ya nos habían dicho la ruta en las cuales iba a ver manifestaciones”, agrega.

Cobeñas también asegura que la comunidad peruana y latinoamericana no está “al margen” de la situación en Cataluña, sino que se mantienen “expectantes” sobre lo que pueda suceder.

“Hay una rivalidad entre grupos independentistas y constitucionalistas. [...] Están muy divididos. Si nos referimos a nivel porcentual, el grupo independentista es mitad más uno y el grupo constitucionalista (no independencia) es la mitad menos uno. Entonces, la situación está muy muy divida. Nosotros no hemos tenido pronunciamiento. [...] Nosotros de una u otra manera te podría decir que no estamos al margen, sino expectantes”, refiere.

Cinco días de protestas en Cataluña, región española en estado de ebullición desde que se condenó el lunes a prisión a 9 líderes independentistas. (AFP)

Por otro lado, el presidente de Asociación de Peruanos Residentes de Cervera-Lleida-Cataluña, Yoel Callan Solano, explicó que el clima social que se ha vivido en estos últimos días ha sido fuerte y que ha llegado a un punto de desesperación de toda la comunidad catalán.

“Los que estamos viviendo acá hemos visto pasar muchas cosas. No es que estemos en acuerdo o desacuerdo con lo que piden ellos de la independencia, pero sí los peruanos nos vemos identificados con la forma y tal vez el procedimiento que se está llevando de parte del gobierno con todo lo que piden”, expresa Callan, natural de Áncash con casi 12 años en España.

Asimismo, Callan indica que su vida no se ha visto modificada o influenciada por la situación social y que puede desarrollarse de manera normal.

“No es con nosotros el problema. No es ni con la comunidad inmigrante ni nada por el estilo. Incluso hay españoles que viven en el mismo Cataluña, no nacidos en Cataluña pero que vienen por trabajo […] Nosotros hacemos nuestra vida social normal, compartimos tal vez los momentos entre compañeros de trabajo, entre los vecinos, entre la comunidad donde coincidimos, pero no hay ningún problema”, manifiesta.

Callan cuenta, además, que el Ayuntamiento de Cervera lo invitó como representante de la asociación peruana a una reunión para que puedan ejercer su punto de vista sobre los problemas sociales que afronta Cataluña.

Cataluña ha vivido escenas violentas durante los últimos días. (Foto: EFE) Toni Albir | EFE

“Hay 8 mil habitantes y bueno es una ciudad no muy grande. Nos reunió [la municipalidad] a ver qué opinábamos y cuál era el alcance que teníamos nosotros sobre esto. Y decimos lo que en realidad sentimos. Esto creo que va más por sentimiento que por razón”, explica.

Recordemos que hace unos días, el Tribunal Supremo de España impuso a los nueve líderes catalanes independentistas una condena de entre 9 y 13 años de cárcel por su rol en el proceso que llevó a ejecutarse un referéndum y una declaratoria de independencia de Cataluña en el año 2017.

El clima social se enrareció y el aeropuerto de El Prat en Barcelona fue bloqueado durante varias horas, siguiendo las órdenes de una desconocida plataforma denominada Tsunami Democrátic.

Posteriormente, las protestas se tornaron violentas y existieron fuertes enfrentamientos con las autoridades locales. Desde el pasado lunes han existido unos 110 detenidos en toda Cataluña. Incluso, ocho de estos han ingresado a prisión, según detalló el gobierno de España.

Además, un promedio de 420 personas necesitó una atención médica especial.

El Tribunal Supremo español impuso penas de entre 9 y 13 años de cárcel a nueve de los 12 líderes independentistas procesados por el fracasado intento de secesión de 2017. Cargos que ocupaban antes del intento de secesión, situación y penas. (AFP)

La crisis en Cataluña ocurre a muy poco de las elecciones legislativas a realizarse el próximo 10 de noviembre en España. Estos hechos han generado que la oposición le pida al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, “medidas contundentes”.

No obstante, el gobierno independentista catalán también se encuentra en el ojo de la tormenta. Por una parte, alienta a que se den las manifestaciones en contra de las últimas sentencias, pero por otra envía a los Mossos d’Esquadra a reprimir a los ciudadanos protestantes.