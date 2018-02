Facebook: La ingeniosa estrategia de este hotel no es la más amistosa

Lo llamaron #Bloggergate en Facebook y otras redes sociales, el momento en el que el Charleville Hotel decidió prohibir la entrada a una 'youtuber' a sus instalaciones tras negarle una estancia gratis cambio de exposición. Todo es parte de una inteligente estrategia que vienen manejando desde hace varios años en esta empresa dublinesa.

Este es un hotel de tres estrellas con una estrategia bastante singular en Facebook. La cual le permite llegar a por lo menos 60 países con este tipo de escándalos que rebotan en medios de prensa a nivel mundial.

Además el Charleville Hotel cuenta con un pequeño restaurante llamado The White Moose Café, el cual también tiene una cuenta de Facebook que genera el mismo tipo de "estrategia de marketing".

Desde 2014 ambos locales son habituales en medios de comunicación, ya que los 'youtubers' no son sus primeras víctimas, sino que antes fueron los veganos, los celiacos poco informados y bebes llorones.

Y toda esta estrategia en Facebook nace de Paul Stenson, el gerente general, quien cuenta a Xataka que siempre soñó con trabajar en el mundo del entretenimiento.“Estudié gestión hotelera en lugar de seguir mi sueño, pero ahora mi sueño me ha encontrado y puedo divertir a la gente a través de las redes sociales mientras dirijo el negocio familiar”, asegura el empresario.

Sus primeras víctimas en Facebook

Sus primeras víctimas fueron los clientes que amenazaron con dejar una mala opinión en su página de Facebook. “A lo largo de los años he aprendido a usar el humor como una herramienta para que los clientes se comporten”, precisa.

"Si no está contenta con su comida, díganos EN EL MOMENTO y lo que sea que haga, maldita sea NO SE LO COMA. Estaremos encantados de darle otro plato que se adapte mejor a su paladar exigente. De esa forma, no tendrá que ir y escribir una crítica negativa ... que podría dañar la reputación de nuestro café hasta ahora intacta", respondió Stenson a una clienta insatisfecha que dejó una crítica en Facebook.

Con los bebes no fue mejor, ya que anunció en Facebook que cobraría un impuesto de cinco euros a las madres que decidan "dar su propia leche" a sus hijos "en lugar de la nuestra". En 2016, un año después, lanzó una amenaza a los padres que no controlaran a sus hijos, ya que d elo contrario les pondría un Valium en su jugo,

“Normalmente no matamos a ninguno de nuestros clientes, pero como vosotros decís que ‘la carne es asesinato’ es justo que matemos seres humanos además de animales. Está claro que no hay diferencia”, fueron las líneas que este negocio le dedicó a los veganos en Facebook.

Tras una fuerte polémica en Facebook, decidieron disculparse. Estuvo totalmente fuera de lugar decir que os dispararía nada más cruzar la puerta. Una forma mucho más efectiva de acabar con vosotros sería echar veneno en vuestra comida”, escribieron muy a su estilo en la red social.

#Blogergate

Recientemente volvieron a hacerse notar al negarle estadía gratis a la 'youtuber' Elle Darby. En su ya famosa respuesta por Facebook, el administrador increpaba a a 'influencer' en pensar en quienes trabajan en el hotel para atenderla y que merecen un pago digno.

"Gracias por su correo electrónico en busca de alojamiento gratuito a cambio de exposición. Se necesitan muchas bolas para enviar un correo electrónico como ese, si no mucho respeto por sí mismo y dignidad", le dijo Stenson en Facebook.

A esto le siguió su ya clásica estrategia de "prohibición y disculpa". Por lo que publicó en Facebook un post en el que prohibía la entra de cualquier blogger a sus locales. Luego en su canal de YouTube se disculpó, pero muy a su estilo.

No tranquilo con ello, a pesar que la respuesta ya había sido compartida más de 4 mil veces en Facebook, el gerente decidió dedicarle algunas palabras en su blog. “Los blogueros eran una porción de la sociedad ideal para atacar. ¿Por qué? Por el tamaño de su alcance […] Si consigues enojarlos lo compartirán con sus seguidores. No importa si lo que dicen es positivo o negativo, en seis semanas no recordarán por qué somos unos ‘monstruos’, solo nuestro nombre”, escribe Stenson respecto a su estrategia en internet.