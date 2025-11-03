Inglaterra: acusado del ataque en tren podría estar vinculado a otros tres incidentes

El hombre acusado de intento de asesinato con cuchillo, en un ataque el sábado en un tren en Inglaterra, podría estar vinculado a otros tres “incidentes” anteriores en Peteborough (este), informó el lunes la policía.

Según la policía, Anthony Williams, de 32 años, que hirió a diez personas en el ataque del tren, pudo haber intervenido en tres incidentes el viernes y el sábado, en que un adolescente de catorce años fue apuñalado.

Además del ataque en el tren y de los tres incidentes en Peterborough, ciudad en la que reside, el detenido también es sospechoso de otra agresión con cuchillo cometida el sábado por la mañana en el metro de Londres.

El ataque con cuchillo, que dejó diez heridos, nueve de ellos graves, se produjo en un tren que había salió el sábado de Doncaster (norte de Inglaterra), con destino a la estación londinense de King’s Cross.

El conductor tuvo que cambiar de ruta para permitir que la policía y los servicios de emergencia intervinieran en la estación de Huntingdon, cerca de Cambridge, en el este de Inglaterra.

Un trabajador ferroviario de la compañía ferroviaria, que intentó detener al agresor y que resultó gravemente herido, fue calificado como héroe por la ministra británica de Transportes, Heidi Alexander.

“Fue a hacer su trabajo y salió de allí convertido en un héroe. Hoy hay personas que están vivas gracias a su acción y su valentía”, dijo la ministra.