AFP

Coches y los característicos autobuses rojos quedaron bloqueados y no podían avanzar en zonas de la capital británica, según imágenes publicadas en redes sociales. En la imagen se aprecia un automóvil y un autobús típico londinense atravesando aguas profundas en una carretera inundada en el distrito de The Nine Elms. (Texto: AFP / Foto de JUSTIN TALLIS / AFP)