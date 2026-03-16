Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una reunión con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de marzo de 2026. (Foto de Andrew Caballero-Reynolds / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una reunión con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de marzo de 2026. (Foto de Andrew Caballero-Reynolds / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia AFP

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”, afirmó este lunes el portavoz del Gobierno alemán, después de que Donald Trump presionara a sus aliados para ayudar a desbloquear el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el mercado petrolero mundial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.