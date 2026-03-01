Varias explosiones se han registrado al filo de la medianoche en la base de Akrotiri, que el ejército británico tiene en Limassol (Chipre), sin que se tenga constancia hasta el momento de víctimas, según recogen varios medios británicos.

Aunque se desconoce si se trata de un ataque iraní, estas explosiones se producen apenas una hora después de que el primer ministro Keir Starmer anunciara una participación más activa de su país en los ataques contra Irán, y concretamente el permiso que ha dado a la aviación estadounidense para utilizar algunas de las bases británicas.

El periódico chipriota Cyprus Mail recoge por su parte que las bases británicas en la isla (donde hay aproximadamente 3.000 soldados) han sido declaradas en estado de “amenaza de seguridad” esta medianoche, y se ha ordenado a todo su personal retirarse a sus hogares “alejados de las ventanas y poniéndose a cubierto tras mobiliario sólido”.

La base de Akrotiri sirve a la fuerza aérea británica (RAF) “y sus instalaciones de comunicación son un importante elemento del despliegue británico a lo largo del mundo”, según la página oficial de las RAF.

Durante dos días, el Reino Unido ha tratado de mantener la equidistancia para con los ataques de EEUU e Israel contra Irán, sin aplaudirlos ni condenarlos, y subrayando además que el Reino Unido no tomó parte en ellos, pero en la noche del domingo Starmer anunció un cambio de postura y una mayor implicación en esos ataques.

Sostuvo que los países del golfo Pérsico -“nuestros socios”, los llamó en una declaración televisada- han solicitado del Reino Unido “hacer más para defenderlos”, y a eso responde esa mayor implicación.

Dijo que ha concedido a Estados Unidos el uso de bases británicas (no precisó cuáles) para propósitos defensivos específicos que incluyen ataques a bases iraníes “porque el único modo de frenar la amenaza es destrozar los misiles en origen, en sus depósitos o en las lanzaderas”, especificó.

Esos misiles que Irán está disparando por toda la región matan a civiles inocentes, ponen en peligro a los británicos y agreden a países sin relación con este conflicto, razonó Starmer.