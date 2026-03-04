“Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental”, señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado
El comunicado de Defensa no precisa cuál pudo ser el objetivo del misil iraní, pero la trayectoria descrita es coherente con un misil disparado desde Irán occidental hacia la base militar de Incirlik, cerca de Adana en el sur de Turquía.
La base aérea es el principal punto de apoyo para otros aliados de la OTAN en Turquía y alberga también unidades estadounidenses.
El lunes pasado, la Presidencia turca desmintió un bulo en redes sociales sobre un supuesto ataque iraní a Incirlik y subrayó que Turquía no es parte del conflicto con Irán.
