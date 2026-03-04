Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de archivo de un avión de combate F-15 estadounidense en la base aérea de la OTAN de Incirlik, en el sur de Turquía. Foto: EFE/STR
Por Agencia EFE

Las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron este miércoles un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, confirmó el gobierno turco, sin causar víctimas ni heridos.

