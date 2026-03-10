Escuchar
El presidente ruso, Vladimir Putin, preside una reunión gubernamental sobre la actual crisis energética mundial en el Kremlin, en Moscú, Rusia, el 9 de marzo de 2026. (EFE/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN)
Por Agencia EFE

El Kremlin negó este martes que el presidente ruso, Vladímir Putin, vaya a ejercer el papel de mediador entre Estados Unidos e Irán para el arreglo pacífico del conflicto en Oriente Medio.

