Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Papa León XIV eleva el Evangelio durante la misa durante una visita parroquial a la Iglesia de Santa María de la Presentación en Roma, Italia, el 8 de marzo de 2026. Foto: EFE
El Papa León XIV eleva el Evangelio durante la misa durante una visita parroquial a la Iglesia de Santa María de la Presentación en Roma, Italia, el 8 de marzo de 2026. Foto: EFE
Por Agencia EFE

El papa León XIV pidió este lunes que las hostilidades en Oriente Medio “cesen cuanto antes” y transmitió su “profundo dolor” por las víctimas de los bombardeos, entre ellas “muchos niños” y un sacerdote maronita asesinado en el Líbano mientras realizaba labores humanitarias.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.