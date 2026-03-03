Escuchar
El destructor Tipo 45 HMS Dragon aparece en la imagen realizando ejercicios en el Canal de la Mancha. (OGL).
/ LA(Phot) Nicky Wilson
Por Agencia AFP

El Reino Unido enviará un buque de guerra y helicópteros con capacidades antidrones para proteger al personal militar británico en sus bases de Chipre, anunció el martes el primer ministro Keir Starmer.

