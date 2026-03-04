Resumen

El primer ministro británico, Keir Starmer, durante una rueda de prensa este jueves en Tirana, Albania. Foto: EFE/EPA/MALTON DIBRA
Por Agencia EFE

El primer ministro británico, Keir Starmer, reiteró este miércoles que el Reino Unido no se unirá formalmente a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán si no existe una base legal y planificación sobre los objetivos.

