El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este miércoles a sus homólogos estadounidense, Donald Trump, e iraní, Masoud Pezeshkián, que el alto el fuego que han pactado debe ser totalmente respetado por todos y en todos los sitios de Oriente Medio, incluido el Líbano, ya que solo así será “creíble y duradero”.

“He expresado mi esperanza de que el alto el fuego sea plenamente respetado por cada una de las partes beligerantes, en todos los teatros de confrontación, incluido el Líbano. Es una condición necesaria para que este alto el fuego sea creíble y duradero”, dijo Macron en un mensaje en sus redes sociales tras mantener conversaciones telefónicas con ambos mandatarios.

Macron también trasladó a Trump y a Pezeshkián que la decisión de ambos de aceptar una tregua de dos semanas es “la mejor posible” en el contexto actual de tensiones en Oriente Medio, y que “debe abrir el camino a una negociación global que permita garantizar la seguridad de todos” en la región.

Subrayó igualmente que cualquier acuerdo “deberá aportar respuestas a las preocupaciones que generan los programas nuclear y balístico de Irán, pero también su política regional y sus medidas de obstrucción a la navegación en el estrecho de Ormuz”.

Asimismo, el jefe de Estado francés afirmó que “solo así podrá construirse una paz sólida y duradera, con la contribución de todos aquellos que puedan aportar a ella”.

En este sentido, aseguró que Francia “asumirá plenamente su parte, en estrecha coordinación con sus socios en Oriente Medio”.

El presidente francés añadió que todas estas cuestiones también las abordó en sus intercambios de hoy con dirigentes de Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Líbano e Irak.

En un segundo mensaje en redes, Macron manifestó que había expresado al presidente libanés, Joseph Aoun, y al primer ministro, Nawaf Salam, la solidaridad “total” de Francia ante los ataques “indiscriminados” perpetrados por Israel en Líbano hoy, que han causado un número “muy elevado” de víctimas civiles.

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Estos ataques, que condenó “en los términos más enérgicos posibles”, representan “una amenaza directa” para la sostenibilidad del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y que debe cubrir “completamente” al país.

Macron reiteró asimismo la necesidad de preservar la integridad territorial de Líbano y la determinación de Francia de apoyar los esfuerzos de las autoridades libanesas para defender la soberanía del país e implementar el plan de desarme de Hezbolá.

Este miércoles, en un lapso de apenas diez minutos, los cazas israelíes se ensañaron con decenas y decenas de lugares de todo el Líbano, tumbando edificios enteros en plena capital menos de doce horas después del anuncio de un alto el fuego en Irán, que supuestamente se iba a extender al territorio libanés.

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Estados Unidos e Irán acordaron el martes 7 de abril un alto el fuego de dos semanas antes de que expirara el plazo fijado por el presidente Donald Trump para destruir al país, con Teherán dispuesto a reabrir temporalmente el vital estrecho de Ormuz y a negociar. (AFP)

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