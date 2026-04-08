Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirige al Palacio del Elíseo en París, Francia, el 8 de abril de 2026. (EFE/EPA/TOM NICHOLSON)
El presidente francés, Emmanuel Macron, se dirige al Palacio del Elíseo en París, Francia, el 8 de abril de 2026. (EFE/EPA/TOM NICHOLSON)
/ TOM NICHOLSON / POOL
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo este miércoles a sus homólogos estadounidense, Donald Trump, e iraní, Masoud Pezeshkián, que el alto el fuego que han pactado debe ser totalmente respetado por todos y en todos los sitios de Oriente Medio, incluido el Líbano, ya que solo así será “creíble y duradero”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.