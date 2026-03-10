Escuchar
Fotografía del presidente francés, Emmanuel Macron, durante una reunión del Consejo de Defensa Nacional este martes, en el Palacio del Elíseo, en París (Francia). Foto: EFE/EPA/ Thomas Padilla
Por Agencia EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a una reunión de los líderes del G7 por videoconferencia para analizar las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Medio, con especial atención a la situación energética y a las medidas para mitigar su impacto, informaron este martes fuentes del Elíseo.

