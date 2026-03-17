El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este martes que Francia no participará en las operaciones para abrir el estrecho de Ormuz “en el contexto actual”, pese a las peticiones lanzadas en este sentido por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“No somos parte del conflicto (de la guerra en Irán) y, por lo tanto, Francia nunca participará en operaciones para abrir o liberar el Estrecho de Ormuz en el contexto actual”, declaró Macron en una declaración tras la reunión de un consejo de Seguridad.

El jefe del Estado francés indicó que, una vez que la situación “se calme”, es decir, cuando cesen los ataques en la zona, Francia estaría dispuesta a colaborar con otras naciones en un sistema de escolta marítima para garantizar la libre circulación de buques comerciales, incluidos portacontenedores y petroleros.

Pero subrayó que para llegar hasta allí, hace falta “todo un trabajo a la vez político y técnico”.

Ese escenario, señaló, deberá contar con la participación “de todos los actores del transporte marítimo, así como de las aseguradoras y operadores con los que debemos construir este mecanismo”.

Precisó, en ese sentido, que Francia ha iniciado conversaciones “con la India, con varios otros socios europeos y socios de la región”.

Un barco turco navega por el estrecho de Ormuz tras lograr el permiso de las autoridades iraníes. Foto: EFE/ Tasnim News

“Este trabajo implicará discusiones y una desescalada con Irán, porque en ningún caso puede tratarse de una operación por la fuerza, y, por tanto, debe construirse en los días y semanas venideros”, especificó el presidente francés.

Francia sí estaría dispuesta a “asumir” en ese otro escenario la misión para garantizar la libertad de circulación tanto de los portacontenedores como de los buques petroleros, manifestó Macron.

Aunque insistió en que “debe distinguirse plenamente de las operaciones de guerra y de los bombardeos en curso, pero estamos preparados -dijo- para llevar a cabo en este marco, necesariamente más complejo y voluntario, y que estamos estructurando actualmente”.

El jefe del Estado francés recalcó que su prioridad es actuar con responsabilidad y prudencia en la región, donde su presencia militar, especialmente en el Mediterráneo oriental, tiene carácter “defensivo”.

Explicó que la situación en el estrecho de Ormuz es “la más sensible” en este momento, y será objeto más evaluaciones por parte de las autoridades francesas.

Macron ya había dicho el pasado día 11, tras presidir una videoconferencia de líderes del G7 que había que empezar una labor de “coordinación de varias marinas” para restablecer el tráfico por ese estrecho por el que pasa alrededor del 20 % del petróleo y el gas que alimentan los mercados mundiales, pero puntualizando que tardaría “varias semanas”.

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