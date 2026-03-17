Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente francés, Emmanuel Macron, llega a una reunión del Consejo Nacional de Defensa sobre la guerra en Oriente Medio en el Palacio del Elíseo, el 17 de marzo de 2026. (Foto de Benoit Tessier / AFP).
El presidente francés, Emmanuel Macron, llega a una reunión del Consejo Nacional de Defensa sobre la guerra en Oriente Medio en el Palacio del Elíseo, el 17 de marzo de 2026. (Foto de Benoit Tessier / AFP).
/ BENOIT TESSIER
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este martes que Francia no participará en las operaciones para abrir el estrecho de Ormuz “en el contexto actual”, pese a las peticiones lanzadas en este sentido por su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.