Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Imagen de archivo del portaviones francés Charles de Gaulle. Foto: EFE/EPA/Costas Baltas
Imagen de archivo del portaviones francés Charles de Gaulle. Foto: EFE/EPA/Costas Baltas
Por Agencia EFE

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes que ha ordenado el envío del portaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle al Mediterráneo y propuso la creación de una coalición internacional para “asegurar las vías marítimas esenciales” tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.