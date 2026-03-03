El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este martes que ha ordenado el envío del portaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle al Mediterráneo y propuso la creación de una coalición internacional para “asegurar las vías marítimas esenciales” tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Macron insistió en que Francia tiene “intereses económicos que preservar” y que este conflicto amenaza con provocar “profundas perturbaciones” en el precio del petróleo y del gas.

“Muchas cosas siguen siendo inestables, pero Francia sigue siendo una potencia que protege a los suyos, que busca la paz, fiable, previsible y determinada”, añadió.

En este sentido, Macron aseguró que Francia reaccionó desde el primer momento, cuando sus bases militares contribuyeron a derribar drones lanzados desde Irán a sus diversos países aliados del Golfo y señaló que sus bases en la zona sufrieron “daños limitados”.

Aseguró que el dispositivo militar francés ya ha sido reforzado con cazas, radares y medios de defensa antiaérea, y lo seguirán siendo en los próximos días “tanto como sea necesario”.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso en la base naval de submarinos nucleares de Ile Longue en Crozon, cerca de Brest, Francia, el 2 de marzo de 2026. (Francia) (Foto: EFE/EPA/YOAN VALAT / POOL)

En apoyo a Chipre, impactado por un ataque a una base británica en esa isla del Mediterráneo, anunció el envío de la fragata ‘Languedoc’, que llegará esta misma noche a sus aguas territoriales.

A lo largo del día Macron habría mantuvo contacto con los líderes de Chipre, Líbano, Catar, Emiratos Árabes Unidos y con la región autónoma iraquí del Kurdistán.

