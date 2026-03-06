Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El buque de asalto anfibio Mistral (L9013) de la Armada francesa navegando por el mar Mediterráneo el 24 de junio de 2020. Foto: U.S. Marine Corps / Cpl. Gary Jayne
El buque de asalto anfibio Mistral (L9013) de la Armada francesa navegando por el mar Mediterráneo el 24 de junio de 2020. Foto: U.S. Marine Corps / Cpl. Gary Jayne
Por Agencia AFP

Francia desplegará un portahelicópteros anfibio en el Mediterráneo “para completar el dispositivo” militar despachado por París ante la guerra en Oriente Medio, informó el viernes la AFP al Estado Mayor del Ejército.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.