Francia desplegará un portahelicópteros anfibio en el Mediterráneo “para completar el dispositivo” militar despachado por París ante la guerra en Oriente Medio, informó el viernes la AFP al Estado Mayor del Ejército.

“Se ha desplegado un portahelicópteros anfibio en el mar Mediterráneo para completar el dispositivo de las fuerzas armadas francesas en el marco de la crisis en Oriente Próximo y Oriente Medio”, afirmó una portavoz del Estado Mayor, confirmando una información del diario Le Marin.

En 2024, un navío de este tipo se posicionó frente a las costas del Líbano por si era necesario iniciar una operación de repatriación de ciudadanos franceses cuando Israel se enfrentaba al Hezbolá libanés, como ocurre actualmente.

El buque se unirá en el Mediterráneo oriental a la fragata “Languedoc”, ya posicionada frente a las costas de Chipre, así como al portaaviones “Charles de Gaulle” y su escolta, que el viernes cruzaron el estrecho de Gibraltar en dirección este.

Francia cuenta con tres portahelicópteros anfibios. Estos barcos de 21.500 toneladas y 199 metros de eslora, una especie de puertos flotantes, están equipados con un hospital y barcazas, y pueden acoger en su hangar a 1.500 personas en caso de evacuación de ciudadanos. También pueden servir para desembarcar tropas o como base para helicópteros.

VIDEO RECOMENDADO