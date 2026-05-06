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Una imagen difundida por la Marine Nationale el 6 de mayo de 2026 muestra al Grupo de Ataque de Portaaviones de la Armada francesa, atravesando el Canal de Suez en ruta hacia el sur del mar Rojo para posicionarse de antemano de cara a una posible misión destinada a restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz. Foto: Imagen de archivo / Marine Nationale / AFP
Una imagen difundida por la Marine Nationale el 6 de mayo de 2026 muestra al Grupo de Ataque de Portaaviones de la Armada francesa, atravesando el Canal de Suez en ruta hacia el sur del mar Rojo para posicionarse de antemano de cara a una posible misión destinada a restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz. Foto: Imagen de archivo / Marine Nationale / AFP
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Francia trasladó a Estados Unidos e Irán que la coalición internacional de carácter defensivo para escoltar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz está “lista” y planteó a las dos partes beligerantes que ese paso estratégico se trate de forma separada al resto de los temas de la negociación.

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