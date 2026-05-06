Francia trasladó a Estados Unidos e Irán que la coalición internacional de carácter defensivo para escoltar el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz está “lista” y planteó a las dos partes beligerantes que ese paso estratégico se trate de forma separada al resto de los temas de la negociación.

Fuentes del Elíseo dijeron este miércoles que Francia considera que hay que “tratar la cuestión de Ormuz por separado” del resto del conflicto y de las negociaciones por ser de “interés común”, al tiempo que comunicó a las dos partes su “exigencias” para poner en marcha una misión multinacional de seguridad en el estrecho.

Esas exigencias pasan, precisaron las fuentes del Elíseo, por que Teherán acepte comprometerse en negociaciones de fondo con Washington.

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Mientras que a Estados Unidos le pidió que levante su bloqueo de Ormuz y aproveche la disposición de Irán a negociar sobre las cuestiones de fondo, añadieron las fuentes de la presidencia francesa.

Poco antes el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas francesas anunció el envío del portaviones Charles de Gaulle al estrecho de Ormuz para preparar una operación defensiva de escolta de mercantes en esa zona que pueda lanzarse en los próximos días, si se alcanza un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para abrir esa vía marítima.

Una fotografía tomada el 27 de abril de 2026 muestra al portaaviones de Francia Charles de Gaulle al finalizar el ejercicio militar de la OTAN Neptune Strike 26-2, frente a la costa de la isla griega de Creta. (Foto de Angelos TZORTZINIS / AFP). / ANGELOS TZORTZINIS

El envío del portaaviones de propulsión nuclear muestra la “señal” de que Francia está “dispuesta” y es “capaz” de asegurar el estrecho de Ormuz, subrayaron las fuentes del Elíseo, que aseguraron hablar también en nombre de la coalición de países no beligerantes lanzada el mes pasado en París para crear esa misión neutral.

Paralelamente, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este miércoles que “en ningún caso” Francia ha sido el objetivo del ataque la víspera a un portacontenedores maltés operado por el armador galo CMA CGM en el estrecho de Ormuz.

“En ningún caso Francia ha sido objetivo del ataque” al buque, mantuvo Macron durante la reunión hoy del Consejo de Ministros, según declaró a la prensa la portavoz del Gobierno y titular de Energía, Maud Bregeon, quien añadió que el jefe del Estado “ha querido expresarlo en esos términos de manera explícita”.

La portavoz precisó además que el navío no navegaba bajo pabellón francés, sino maltés, y contaba con una tripulación filipina, a la que Francia ha expresado su “solidaridad”, ya que algunos marineros resultaron heridos y tuvieron que ser evacuados.

Los disparos contra el buque “muestran de forma evidente que la situación sigue siendo peligrosa”, destacó Bregeon.