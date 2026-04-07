El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó esta martes que “no se puede borrar una civilización” como amenaza el presidente estadounidense, Donald Trump, hacer con Irán, y advirtió de que aplicar el ultimátum que ha dado al régimen de Teherán llevaría al mundo a una “peligrosa fase”.

“Todo lo excesivo es insignificante: no se puede borrar una civilización”, dijo el ministro francés en el informativo nocturno de France 2, al ser preguntado por el ultimátum de Trump a Teherán, que expira a las 00:00 GMT del miércoles.

Y, sobre todo, añadió Barrot, “no debemos confundir a Irán, un gran país con un gran pueblo, con el régimen iraní, una teocracia sanguinaria que, hace apenas unas semanas, estaba masacrando a su propia gente a quemarropa con fusiles de asalto”.

El jefe de la diplomacia francesa advirtió de que si Estados Unidos lleva a cabo este ultimátum, que recordó que “no es el primero que emite el presidente Trump desde el comienzo de esta guerra” contra Irán, “arrastraría a la región, e incluso al mundo, a una nueva y particularmente peligrosa fase de escalada”.

Por ello, expresó su esperanza de que el presidente estadounidense no cumpla su amenaza de destruir puentes, estaciones eléctricas y otras instalaciones civiles básicas de Irán si Teherán no reabre totalmente el tráfico naval en el estrecho del Ormuz en el plazo fijado.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump gesticula mientras responde a una pregunta de los medios de comunicación durante una rueda de prensa sobre la guerra en Irán, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).

“Francia se opone firmemente a los ataques contra infraestructura civil, dondequiera que ocurran y quienquiera que los perpetre, porque son reprobables, no cumplen con las leyes y normas de la guerra y amenazan la vida de las personas que sufren la violencia bélica”, señaló el ministro.

No obstante, Barrot se negó a decir si los ataques con los que el presidente estadounidense amenazó a Irán constituirían “crímenes de guerra”, afirmando que “primero hay que analizar los ataques y sus consecuencias antes de poder afirmarlo”.

“Lo que sí es seguro es que no son legales según el derecho internacional, y Francia los denuncia y condena sistemáticamente”, subrayó.

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