Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El ministro francés de Exteriores en funciones, Jean-Noël Barrot, en una imagen de archivo. Foto: EFE/OLIVIER HOSLET
El ministro francés de Exteriores en funciones, Jean-Noël Barrot, en una imagen de archivo. Foto: EFE/OLIVIER HOSLET
Por Agencia EFE

El ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó esta martes que “no se puede borrar una civilización” como amenaza el presidente estadounidense, Donald Trump, hacer con Irán, y advirtió de que aplicar el ultimátum que ha dado al régimen de Teherán llevaría al mundo a una “peligrosa fase”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.