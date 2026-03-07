Escuchar
Dos militares en la sede de la Fuerza Aérea Real (RAF por sus siglas en Inglés) en Fairford. Foto: EFE/CPL Scott Robertson/Derechos de la Corona
Por Agencia EFE

Uno de los mayores y más rápidos bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos llegó el viernes a una base de Inglaterra, después de que el Reino Unido autorizara a Washington a usar su territorio para acciones defensivas contra Irán, informan este sábado medios locales.

