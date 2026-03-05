Reino Unido enviará cuatro aviones de combate Typhoon a Qatar para reforzar sus “operaciones defensivas” en Oriente Medio, anunció el jueves el primer ministro británico, el laborista Keir Starmer.

“Estamos enviando cuatro aviones Typhoon adicionales para unirse a nuestro escuadrón en Qatar y reforzar nuestras operaciones defensivas en este país y en toda la región”, declaró Starmer en rueda de prensa.

El primer ministro no precisó el número de Typhoon británicos ya presentes en Oriente Medio.

Explosiones en Teherán

En tanto, nuevas explosiones estremecieron este jueves Teherán, mientras Irán afirma haber atacado a grupos kurdos en Irak, lo que hace temer que la guerra en Oriente Medio se extienda todavía más y su impacto en la economía mundial se acentúe.

Cabe señalar que Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado una ofensiva masiva contra Irán, al que acusan de querer dotarse de armas atómicas y de preparar un ataque.