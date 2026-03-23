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Una imagen de la cúpula que alberga el reactor de la central nuclear de Bushehr tomada el 20 de agosto del año 2010 en el sur de Irán. Foto: AFP
Una imagen de la cúpula que alberga el reactor de la central nuclear de Bushehr tomada el 20 de agosto del año 2010 en el sur de Irán. Foto: AFP
Por Agencia EFE

El Kremlin advirtió este lunes que cualquier ataque de EE.UU. o Israel contra las instalaciones nucleares iraníes, como la central de Bushehr, construida por ingenieros rusos, podría tener “consecuencias irreparables”.

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