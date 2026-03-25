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El presidente ruso Vladimir Putin durante una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 25 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV
El presidente ruso Vladimir Putin durante una reunión en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 25 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/MAXIM SHIPENKOV
Por Agencia EFE

Rusia expresó este miércoles su “profunda indignación” por el ataque en una zona próxima a la unidad número uno de la central nuclear iraní de Bushehr, pese a la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, de pausar durante cinco días los bombardeos contra la infraestructura energética de Irán.

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