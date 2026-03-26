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El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, habla durante una rueda de prensa en Moscú, el 16 de marzo de 2026. (TATYANA MAKEYEVA / POOL / AFP)
El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, habla durante una rueda de prensa en Moscú, el 16 de marzo de 2026. (TATYANA MAKEYEVA / POOL / AFP)
/ TATYANA MAKEYEVA
Por Agencia EFE

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, negó este jueves que su país esté pasando “información de inteligencia” a Irán contra objetivos de Estados Unidos, en respuesta a las acusaciones de la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, durante la reunión ministerial del G7 celebrada en la localidad francesa de Cernay la Ville.

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