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El presidente de Rusia ofreció su apoyo al nuevo líder supremo iraní en medio del conflicto de Medio Oriente. Foto: AFP
El presidente de Rusia ofreció su apoyo al nuevo líder supremo iraní en medio del conflicto de Medio Oriente. Foto: AFP
Por Agencia EFE

El Kremlin evitó hoy comentarios sobre las informaciones de prensa acerca del eventual traslado a Moscú del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, para un tratamiento después de que resultara herido en el marco de los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el país persa.

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