Un dron Shahed 136 (Geranium-2) de diseño iraní utilizado por el ejército ruso volando sobre Kiev durante un ataque con drones y misiles rusos, el 27 de diciembre de 2025. (Sergei SUPINSKY / AFP)
/ SERGEI SUPINSKY
Por Agencia EFE

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció este martes que tres equipos de expertos ucranianos en defensa aérea ya están de camino a Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita para ayudar a estos países a hacer frente a los ataques iraníes con drones.

