El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Mariinskyi en Kiev el 5 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (Sergei SUPINSKY / AFP)
Por Agencia AFP

Ucrania enviará “próximamente” militares a Oriente Medio para ayudar a Estados Unidos y a sus aliados en la región a contrarrestar los ataques con drones iraníes, indicó el viernes a la AFP un alto responsable ucraniano.

