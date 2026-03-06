Ucrania enviará “próximamente” militares a Oriente Medio para ayudar a Estados Unidos y a sus aliados en la región a contrarrestar los ataques con drones iraníes, indicó el viernes a la AFP un alto responsable ucraniano.

“La llegada de militares ucranianos al golfo Pérsico se espera próximamente”, afirmó bajo condición de anonimato el responsable, que añadió que las negociaciones están en curso para “determinar cómo hacerlo”.

PUEDES VER: Israel bombardea de nuevo el sur de Beirut

A cambio, Kiev espera obtener misiles para sus sistemas estadounidenses Patriot, los únicos capaces de derribar los misiles balísticos utilizados por Moscú contra Ucrania, así como apoyo diplomático frente a Rusia, explicó el funcionario.

“Necesitamos misiles para los Patriot, financiación para la producción de armas para nuestra propia defensa, así como apoyo diplomático para poner fin a la guerra aquí”, enumeró.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó el jueves que Estados Unidos había solicitado el apoyo de Ucrania para protegerse contra los drones iraníes en medio de la guerra en Oriente Medio.

Kiev, enfrentada a ataques masivos de drones de diseño iraní desde el inicio de la invasión rusa en 2022, ha desarrollado medios bastante eficaces y baratos para derribarlos, especialmente interceptores que los destruyen en vuelo.

Una columna de humo negro se eleva de un incendio cerca del depósito de combustible en e puerto de Fuyaira, en Emiratos Árabes Unidos, tras un ataque de Irán en el marco de la guerra desatada en Oriente Próximo. Foto: FADEL SENNA / AFP

“La parte estadounidense lo solicitó. Dijeron: ‘por favor’”, y “Ucrania aceptó proporcionar tal ayuda”, declaró el responsable ucraniano a AFP.

Sin embargo, se negó a dar detalles sobre este proyecto de misión, en particular el número de militares que participarían.

“En este momento todo se está definiendo. No podemos revelar los detalles”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO